आईसीसी अगस्त माह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ीः मोहम्मद सिराज को टक्कर देंगे मैट हेनरी और जेडन सील्स, जानें विकेट की संख्या

दुबईः भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सोमवार को इंग्लैंड दौरे के पांचवें और अंतिम टेस्ट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी के अगस्त महीने के ‘सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। सिराज के साथ न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स भी इस सूची में शामिल है। सिराज ने इंग्लैंड में पांच मैचों की श्रृंखला के सभी मैचों को खेला और 23 विकेट चटकाये। जून के अंत में शुरू यह श्रृंखला अगस्त की शुरुआत में खत्म हुई। सिराज ने पांचों टेस्ट में 185.3 ओवर डाले और अपनी रफ्तार कम किए बिना युवा और कम अनुभव वाले भारतीय टीम को 2-2 से ड्रॉ करने में मदद की। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘मोहम्मद सिराज ने अगस्त में सिर्फ एक मैच खेला, लेकिन उस मैच में उनकी शानदार गेंदबाजी उन्हें नामांकन दिलाने के लिए काफी थी।

Three exciting pacers are in the running for the ICC Men's Player of the Month award for August 2025 🤩 — ICC (@ICC) September 8, 2025

इंग्लैंड के खिलाफ ‘द ओवल’ में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के अंतिम टेस्ट में इस भारतीय तेज गेंदबाज ने 21.11 की औसत से नौ विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में सिराज ने बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया। श्रृंखला के शुरुआती चार मैच खेलने के बावजूद उन्होंने दो पारियों में 46 से अधिक ओवर डाले।’’

आईसीसी ने कहा, ‘‘उन्होंने पहली पारी में चार विकेट लिए और उसके बाद दूसरी पारी में शानदार पांच विकेट लिए। दूसरी पारी में उनके निर्णायक स्पैल ने भारत को जीत दिलाई, जिससे श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस शानदार प्रयास के लिए सिराज को इस मैच का ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।’’

Two all-rounders in red-hot form and a dashing batter are in contention for the ICC Women's Player of the Month for August 2025 💫 — ICC (@ICC) September 8, 2025

न्यूजीलैंड के हेनरी को जिम्बाब्वे में टेस्ट श्रृंखला में जीत के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। इस दायें हाथ के गेंदबाज ने इस श्रृंखला में 16 विकेट लिये। हेनरी ने पहले टेस्ट में नौ (39 रन देकर छह विकेट) और (51 रन देकर तीन विकेट) तथा दूसरे टेस्ट में सात विकेट (40 रन देकर पांच और 16 रन देकर दो विकेट) लेकर अपनी टीम को 2-0 से जीत दिलाई।

सील्स के शानदार प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने 34 साल में पहली पर एकदिवसीय श्रृंखला में पाकिस्तान को शिकस्त दी। सील्स ने तीन मैचों की इस श्रृंखला में 10 विकेट लिये। इसमें आखिरी मैच में उन्होंने 18 रन देकर छह विकेट लिये जिससे पाकिस्तान की टीम 295 रन का पीछा करते हुए महज 92 रन पर सिमट गयी। भाषा आनन्द मोना मोना