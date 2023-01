ICC Awards: आईसीसी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा सोमवार से शुरू, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी शामिल, यहां देखें लिस्ट और पुरस्कारों की नामांकन सूची

Highlights नेट स्किवेर, एमेलिया केर और बेथ मूनी से होगा। अफगानिस्तान के बल्लेबाज जादरान से चुनौती मिलेगी। उभरते हुए (इमर्जिंग) क्रिकेटर पुरस्कार के लिए नामित किया गया।

ICC Awards: अंतररष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) प्रतिष्ठित आईसीसी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा सोमवार से शुरू हो जाएगी। आईसीसी ने इसकी घोषणा की। आईसीसी ने कहा कि मतदान खत्म हो गया और विजेताओं के नाम जल्द ही सामने आने वाला है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा कि कम से कम 13 श्रेणियों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आईसीसी मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी शामिल हैं।

Winners of ICC Awards 2022 set to be announced from Monday onwards



Read @ANI Story | https://t.co/LxHI7by4R2#ICC#ICCAwards2022#cricketpic.twitter.com/sDbIGGpCSj