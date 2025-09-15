आईसीसी मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की पीसीबी की मांग को खारिज करने की तैयारी में

September 15, 2025

Asia Cup 2025: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा मैच रेफरी बदलने के अनुरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। हालाँकि, संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शासी निकाय एशिया कप के मैच रेफरी पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की माँग को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखता।

खबर लिखे जाने तक, यह स्पष्ट नहीं था कि ICC ने नक़वी के मेल का औपचारिक रूप से जवाब दिया है या नहीं। हालाँकि, आम धारणा यह है कि PCB के अनुरोध को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। यदि अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है, तो जल्द ही इसकी उम्मीद है।

ICC के भीतर आम राय यह है कि हाथ मिलाने की घटना में पाइक्रॉफ्ट की भूमिका नगण्य थी, और हो सकता है कि उन्होंने बस पाकिस्तानी कप्तान को यह संदेश दिया हो कि टॉस के समय एक कप्तान द्वारा दूसरे कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार करने की सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जाए।

आम राय यह है कि किसी एक सदस्य की माँग पर मैच अधिकारी को बदलना एक गलत मिसाल कायम करेगा, जबकि प्रथम दृष्टया, रविवार (14 सितंबर) रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एशिया कप लीग मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद उठे विवाद में उनकी कोई गंभीर भूमिका नहीं थी।

पीसीबी भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से नाराज़ है, लेकिन मैच से पहले या बाद में विपक्षी टीम से हाथ मिलाना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है, यहाँ तक कि एमसीसी नियमावली के तहत भी नहीं। विश्व संस्था अपने जवाब में पीसीबी को यही बात समझा सकती है।

हाल के घटनाक्रम से एशिया कप को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर उनकी माँग नहीं मानी गई तो वह यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। संयोग से, पाइक्रॉफ्ट 17 सितंबर को होने वाले मैच के लिए मैच अधिकारी हैं।

पीसीबी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करना खिलाड़ियों की आचार संहिता का उल्लंघन है। पीसीबी के अध्यक्ष नकवी ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है।"

लेकिन एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष नकवी की मांग पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। मैच अधिकारियों की नियुक्ति आईसीसी द्वारा स्थानीय निकाय, इस मामले में एसीसी, के सहयोग से की जाती है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वैश्विक संस्था इस मांग पर ज्यादा ध्यान देगी।

