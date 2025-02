ICC 2025: शाहीन अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना?, 25 प्रतिशत जुर्माना, एक-एक डिमेरिट अंक, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को आईसीसी ने दिया झटका

Highlights ICC 2025 Shaheen Afridi, Saud Shakeel and Kamran Ghulam: जुर्माना लगाने के अलावा एक-एक डिमेरिट अंक दिया है। ICC 2025 Shaheen Afridi, Saud Shakeel and Kamran Ghulam: मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। ICC 2025 Shaheen Afridi, Saud Shakeel and Kamran Ghulam: अफरीदी ने जानबूझकर ब्रीट्जके का रास्ता रोका था।

ICC 2025 Shaheen Afridi, Saud Shakeel and Kamran Ghulam: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच के दौरान उग्र व्यवहार के लिए पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना लगाने के अलावा उन्हें एक-एक डिमेरिट अंक दिया है।

आचार संहिता के नियम 2.12 का उल्लंघन करने के लिए अफरीदी पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह नियम ‘किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान खिलाड़ी, खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति (दर्शक सहित) के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क।’ से जुड़ा है।

यह घटना बुधवार को दक्षिण अफ्रीका की पारी के 28वें ओवर में हुई, जब अफरीदी ने एक रन लेने का प्रयास कर रहे मैथ्यू ब्रीट्जके का जानबूझकर रास्ता रोका जिससे शारीरिक संपर्क हुआ और दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस हुई। तेज गेंदबाज अफरीदी ने मैच के बाद स्वीकार किया कि वह मैच के दौरान कुछ समय के लिए ब्रीट्जके को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे।

लेकिन मैच खत्म होने के बाद दोनों ने सब कुछ भुलाकर हाथ मिलाया। एक अन्य घटना में शकील और स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक गुलाम पर 29वें ओवर में तेम्बा बावुमा के रन आउट होने के बाद उनके बहुत करीब पहुंचकर जश्न मनाने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।

दोनों खिलाड़ियों को संहिता के नियम 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो ‘अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, काम या हाव-भाव का उपयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काने से संबंधित है।’ आईसीसी ने फैसला सुनाया कि अफरीदी ने जानबूझकर ब्रीट्जके का रास्ता रोका था और सऊद तथा गुलाम ने बावुमा के आउट होने पर उनके बेहद करीब पहुंचकर जश्न मनाया।