ICC 2024 T20 World Cup: 20 टीम, 55 मैच और 10 मैदान, चार से 30 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में धूम-धड़ाका, आईसीसी ने 10 स्थानों का चयन किया, यहां देखें लिस्ट

Highlights अमेरिका का डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क इस टूर्नामेंट की सह-मेजबानी करेंगे। अब तक के सबसे बड़े आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। इस प्रतियोगिता में 20 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

ICC 2024 T20 World Cup: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2024 टी20 विश्व कप की तैयारी शुरू कर दिया है। अगले साल चार से 30 जून तक होने वाले पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी वेस्टइंडीज के सात स्थल और अमेरिका के तीन शहर में होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा के नाम की पुष्टि की है।

एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, डोमिनिका, गुयाना, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और त्रिनिदाद और टोबैगो को वेस्टइंडीज और यूएसए में होने वाले 2024 टी20 विश्व कप के लिए कैरेबियाई स्थल के रूप में पुष्टि की गई है। आईसीसी ने पहले तीन अमेरिकी आयोजन स्थलों - डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की घोषणा की थी। प्रतियोगिता में 20 टीमें शामिल हैं और यह 4 जून से 30 जून तक चलेगी।

2022 टी20 विश्व कप की शीर्ष आठ टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड के साथ-साथ दो मेजबान देशों को शामिल किया गया है। पाकिस्तान, दक्षिण अफ़्रीका और श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम शामिल हैं। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी ने क्वालीफायर के माध्यम से अपना स्थान बुक किया।

