ICC 2023 ODI World Cup Qualifier: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि 10 टीम जिंबाब्वे में 18 जून से नौ जुलाई तक 2023 एकदिवसीय विश्व कप क्वालीफायर में हिस्सा लेंगी। क्वालीफायर के जरिए दो टीम को भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विश्व कप में जगह बनाने का मौका मिलेगा।

क्वालीफायर में हिस्सा लेने वाली 10 टीम को पांच-पांच टीम के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मेजबान जिंबाब्वे के अलावा वेस्टइंडीज, नीदरलैंड, नेपाल और अमेरिका को जगह मिली है जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई को रखा गया है। ग्रुप चरण में प्रत्येक टीम एक-दूसरे से एक-एक मुकाबला खेलेंगी अैर फिर प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष तीन टीम सुपर छह चरण में जगह बनाएंगी।

सुपर छह चरण में वे उन टीमों के खिलाफ खेलेंगी जिनसे वे ग्रुप चरण में नहीं खेली हैं। सुपर छह चरण में जगह बनाने वाली टीमों को अपने ग्रुप से इस चरण में जगह बनाने वाली टीमों पर पहले चरण में मिली जीत के अंक भी मिलेंगे। फाइनल में जगह बनाने वाली दोनों टीम विश्व कप 2023 के लिए क्वालीफाई करेंगी।

