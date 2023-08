IBSA World Games 2023: ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट, इंग्लैंड को 185 रन और ऑस्ट्रेलिया को फिर 163 रन से मात देकर महिला क्रिकेट टीम फाइनल में, इस टीम से मुकाबला

Highlights आस्ट्रेलिया को फिर 163 रन से मात दी। फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। पुरुष टीम शुक्रवार को सेमीफाइनल खेलेगी।

IBSA World Games 2023: भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय नेत्रहीन खेल महासंघ विश्व खेलों (आईबीएसए) के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई । दृष्टिबाधित क्रिकेट ने पिछले सप्ताह इन खेलों में पदार्पण किया।

🇮🇳 Breaking Barriers, Slaying Goals!🏏

Our Indian Women's Blind Cricket Team has scripted history by storming into their maiden finals at the IBSA World Games 2023! 🎉

🙌 Let's unite to celebrate their incredible achievements! 🥳 #IBSAWorldGames#WomensTeamGlory#FinalsBound 🇮🇳 pic.twitter.com/ErpsA82Hr4