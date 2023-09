'हैदराबाद और अहमदाबाद में बहुत सारे मुस्लिम हैं, वे सभी पाकिस्तान टीम का समर्थन करेंगे', पूर्व पाक क्रिकेटर ने टीवी चैनल पर कहा

Highlights मुश्ताक अहमद ने कहा हैदराबाद-अहमदाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है कहा- वे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के आगामी मैचों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करेंगे पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तानी समाचार चैनल समा टीवी पर चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में यह बात कही

ICC World Cup 2023: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है और इसलिए वे भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के आगामी मैचों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करेंगे। मुश्ताक अहमद ने ये टिप्पणी तब की जब वह पाकिस्तानी समाचार चैनल समा टीवी पर एक चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में बात कर रहे थे।

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम विश्व कप में भाग लेने के लिए 27 सितंबर 2023 को भारत हैदराबाद पहुंची। एंकर के साथ पैनल में अन्य लोगों में पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर इरम जावेद और पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषक हाफ़िज़ इमरान भी शामिल थे। इस चर्चा में मुश्ताक अहमद से उनकी टिप्पणी पूछने से पहले एंकर ने कहा, “पाकिस्तानी टीम हैदराबाद में है और वह अहमदाबाद जाएगी जहां हमें भारत के खिलाफ मैच खेलना है। वीजा समेत कई मुद्दे थे, लेकिन हमें फैन्स का सपोर्ट जरूर मिलेगा, जो हमारे लिए अच्छा संकेत है।'

The anchors and former cricketers should think twice before they speak on tv/social media as it could not only dent the relationship between two countries but also between two communities. pic.twitter.com/Tdv6OaqdP3