RCB Win IPL 2025: बेंगलुरु में कैसा होगा आरसीबी की जीत का जश्न, कोहली समेत टीम के स्वागत के लिए खास तैयारियां; यहां जानें अपडेट

RCB Win IPL 2025: आईपीएल 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी हासिल कर ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने पंजाब को हरा कर सिर्फ छह रनों से जीत दर्ज कर ली है। और अब, जश्न का समय है, और बेंगलुरु शहर अपनी टीम का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

3 जून को मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने बेंगलुरु आने की बात कही थी। उन्होंने कहा, "कल बेंगलुरु आ रहा हूँ!” मैच के बाद कोहली ने प्रशंसकों को एक संदेश दिया। एबीडी और गेल की ओर देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कल हमारे साथ बेंगलुरु आएंगे। यह कुछ खास होने वाला है।" यह छोटा-सा वाक्य आरसीबी के प्रशंसकों को उन्माद में भेजने के लिए काफी था।

🚨 RCB Victory Parade in Bengaluru ‼️



This one’s for you, 12th Man Army.

For every cheer, every tear, every year.

𝐋𝐨𝐲𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐢𝐬 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐢𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬.🏆



More details soon… pic.twitter.com/fMWuCGkVWX — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 4, 2025

कुछ ही मिनटों में, स्टार स्पोर्ट्स ने पुष्टि की कि वह बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शुरू होने वाले घर वापसी समारोह को कवर करेगा। बेंगलुरू में विजय परेड एक भव्य आयोजन होने की उम्मीद है, जिसके मार्ग और समय का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा।

अतीत के लिए एक ट्रॉफी कोहली, स्पष्ट रूप से भावुक, ने जीत को अपने पिछले साथियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "हमने इस फ्रैंचाइज़ी को अपने बेहतरीन साल दिए।" उन्होंने एबीडी और गेल जैसे खिलाड़ियों के साथ वर्षों के प्रयास को दर्शाते हुए कहा, जिन्होंने कभी विश्वास करना बंद नहीं किया।

Entry but make it BOLD. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/JihkcQCJXO — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 4, 2025

बेंगलुरू लाल और सुनहरा हो गया शहर पहले से ही गुलजार है। सड़कों पर भीड़ होने की उम्मीद है, प्रशंसक मिलने-जुलने की योजना बना रहे हैं, और ऐतिहासिक स्थल आरसीबी के रंगों में चमक सकते हैं। कोहली, एबीडी और गेल का पुनर्मिलन बस शीर्ष पर चेरी है।

प्रशंसकों से जो पहले दिन से टीम का समर्थन करते रहे हैं, से लेकर युवा जो आरसीबी को केवल "लगभग जीतने वाली टीम" के रूप में जानते हैं, यह उनके लिए भी क्षण है। प्रशंसकों के लिए एक दिन बेंगलुरू में जश्न और भी शानदार होगा।

This isn’t just celebrations, it’s tears, hugs and screams.



This is what belief finally looks like. ❤️



pic.twitter.com/5Fh01Wep0U — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 3, 2025

ब्रॉडकास्टर ने कहा कि बुधवार को सुबह 8:30 बजे से विशेष कवरेज शुरू होगी, जिसके बाद बेंगलुरु में RCB की विजय परेड होगी - समय की घोषणा की जाएगी। 18 साल तक इंतजार करने वाली टीम के लिए, बेंगलुरु में जश्न किसी महाकाव्य से कम नहीं होगा।