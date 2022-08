Hong Kong vs India Asia Cup 2022: हांगकांग ने टॉस जीता, टीम इंडिया ने इस खिलाड़ी को किया बाहर, दिग्गज बल्लेबाज की वापसी, जानें क्या है प्लेइंग इलेवन

Highlights अफगानिस्तान टीम पहले ही सुपर फोर में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया में शीर्ष क्रम प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल खास नहीं कर पाए थे।

Hong Kong vs India Asia Cup 2022: एशिया कप के दूसरे और आखिरी लीग मैच में हांगकांग और टीम इंडिया के बीच मुकाबला हो रहा है। हांगकांग ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है।हार्दिक पांड्या को आराम दिया और आर पंत की वापसी हुई है।

हांगकांग के कप्तान निजाकत खान ने बुधवार का यहां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के टी20 मैच में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। टीम में आल राउंडर हार्दिक पंड्या की जगह ऋषभ पंत को शामिल किया गया।

पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय क्रिकेट टीम की नजर सुपर फोर पर है। अफगानिस्तान टीम पहले ही सुपर फोर में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया में शीर्ष क्रम प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल खास नहीं कर पाए थे।

रोहित ने 12 और राहुल ने खाता नहीं खोला। कोहली ब्रेक के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और पाक के खिलाफ 35 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव भी खास नहीं किए। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने कमाल की पारी खेली और टीम को पाक के खिलाफ जीत दिलाई।

टीमें:

भारत: रोहित शर्मा(कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान।

हांगकांग: निजाकत खान (कप्तान), यासिम मुर्तजा, बाबर हयात, किनचित शाह, एजाज खान, स्कॉट मैककेनी, जीशान अली, हारून अरशद, एहसान खान, आयुष शुक्ला, मोहम्मद गजानफर।