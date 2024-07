'125 करोड़ देने की हैसियत..', यूजर्स का BCCI पर फूटा गुस्सा, पूर्व क्रिकेटर की बीमारी के इलाज नहीं है पैसे

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ इन दिनों कैंसर से लड़ रहे हैं, ऐसे में विश्व कप जीती भारतीय टीम पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रुपयों की वर्षा कर दी। इसके चलते अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के यूजर्स आक्रमक हो गए और उन्होंने बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया। ऐसे में यूजर्स ने बताया कि बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए टीम इंडिया की जीत पर उन्हें दे दिया, लेकिन पूर्व क्रिकेटर के इलाज कराने में उनकी मदद के लिए नहीं है।

कौन हैं अंशुमान गायकवाड़

71 वर्षीय गायकवाड़ ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच साल 1975 में खेला था और फिर वो 40 टेस्ट मैच में और करीब 15 वनडे मैच का भी 1987 तक हिस्सा रहे हैं। महाराष्ट्र में जन्मे क्रिकेटर ने 1985 टेस्ट रन और वनडे में 269 रन बनाकर राष्ट्रीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में अपना योगदान दिया। हालांकि, गायकवाड़ ने लंबे समय तक इस तरह के फॉर्मेट में बढ़िया खेला और इसमें उन्होंने 206 मैच खेले और 41.36 की औसत से कुल 12136 रन बनाए।

Former India opener and coach, Aunshuman Gaekwad, is battling cancer.

Appeals have been made to the @BCCI for taking care of his medical expenses.

I am sure BCCI will respond. Gaekwad has served Indian cricket with distinction... pic.twitter.com/sIFYf0FzsA