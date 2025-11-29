हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज खेलने के लिए फिट हैं? ऑल-राउंडर्स की वापसी की तारीख का खुलासा

नई दिल्ली: बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में 42 दिन के रिहैबिलिटेशन के बाद, भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या क्रिकेट मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के साथ फिर से एक्शन में आएंगे, जिसमें 2 दिसंबर से तीन मैच खेलेंगे। यह धीरे-धीरे वापसी उन्हें अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ से पहले मैच फिटनेस हासिल करने में मदद करेगी।

32 साल के पांड्या सितंबर से श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप में लगी चोट के कारण बाहर थे। CoE में फोकस्ड ट्रेनिंग और रिकवरी के दौरान वह पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच नहीं खेल पाए। शुरू में 30 नवंबर की ODI सीरीज़ के लिए वापसी की उम्मीद थी, लेकिन छोटे फॉर्मेट में उन्हें आसानी से वापस लाने के लिए टाइमटेबल में बदलाव किया गया।

पांड्या का आना हमेशा बड़ौदा टीम के लिए एक बड़ा बूस्ट होता है, और कैंप उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। कोच मुकुंद परमार ने पीटीआई के हवाले से कहा: “वह अभी तक टीम में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ज़्यादातर गेम खेलेंगे। उनकी मौजूदगी हमेशा एक बड़ा बूस्ट देती है।”

इस घरेलू मैच के बाद, हार्दिक 9 दिसंबर को कटक में शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ के लिए नेशनल टीम में शामिल होंगे, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खत्म होगी।

हालांकि BCCI ने अभी तक T20I टीम की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक अहम व्हाइट-बॉल खिलाड़ी के तौर पर, पंड्या की वापसी का फैंस और टीम मैनेजमेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनकी अहम भूमिका पर नज़र रखी जा सके। उनकी सफल वापसी आने वाले लिमिटेड-ओवर्स के मैचों में भारत की संभावनाओं को बढ़ा सकती है।