कौन हैं गुरजपनीत सिंह? जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में हैट्रिक लेकर तमिलनाडु की एलीट सूची में जगह बनाई

गुरजपनीत रविवार, 26 अक्टूबर को नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबले के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल करने के बाद टूर्नामेंट के इस दौर में हैट्रिक लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।

नई दिल्ली: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने दीमापुर में नागालैंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबले में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक ली। गुरजपनीत रविवार, 26 अक्टूबर को नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबले के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल करने के बाद टूर्नामेंट के इस दौर में हैट्रिक लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत, जो आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे, ने दूसरे दिन की शुरुआत में नागालैंड की बल्लेबाजी पर कहर बरपाया। तमिलनाडु ने पहली पारी में 512/3 का विशाल स्कोर बनाया था, जिसके बाद तमिलनाडु ने शुरुआती विकेट चटकाए और गुरजपनीत ने नुकसान पहुंचाया।

इस तेज़ गेंदबाज़ ने छठे ओवर में सेडेज़ाली रूपेरो, हेम छेत्री और कप्तान रोंगसेन जोनाथन को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। उन्होंने 10वें ओवर में चेतन बिष्ट को आउट करके मेजबान टीम का स्कोर 31/4 कर दिया। गुर्जपनीत रणजी ट्रॉफी के मौजूदा दौर में हैट्रिक लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, इससे पहले शनिवार को तिनसुकिया में असम के खिलाफ़ हुए मैच में सेना के खिलाड़ी अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा ने हैट्रिक ली थी।

इस बीच, वह घरेलू प्रीमियर रेड-बॉल प्रतियोगिता में हैट्रिक लेने वाले तमिलनाडु के सातवें खिलाड़ी हैं, और बी कल्याणसुंदरम, भरत अरुण, सुनील सुब्रमण्यम, डी देवानंद, आर रामकुमार और एम मोहम्मद जैसे खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गए हैं। मोहम्मद टूर्नामेंट में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक लेने वाले आखिरी खिलाड़ी थे, उन्होंने 2018 में ऐसा किया था।

मैच की बात करें तो, तमिलनाडु ने पहली पारी में प्रदोष पॉल के दोहरे शतक और विमल खुमार के 189 रनों की बदौलत 512/3 का स्कोर बनाया था। आंद्रे सिद्धार्थ सी ने 65 और बाबा इंद्रजीत ने 32 रन बनाए। दिन के अंत में नागालैंड ने चार विकेट जल्दी गंवाने के बाद वापसी की। डेगा निश्चल और युगंधर सिंह ने नाबाद अर्धशतकों की मदद से पाँचवें विकेट के लिए 119 रनों की अटूट साझेदारी की। मेजबान टीम ने दिन का अंत 150/4 के स्कोर पर किया, लेकिन अभी भी 362 रनों से पीछे है क्योंकि उसे अभी एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है।

