Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: पकड़ो कैच और जीतो मैच?, जीटी कप्तान गिल बोले-रोहित और सूर्यकुमार किसी को नहीं छोड़ते

Highlights Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: तीन कैच टपकाने के बाद जीतना आसान नहीं होता, खासकर पावरप्ले में। Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: रोहित को पावरप्ले में दो जीवनदान मिले जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: आखिरी तीन चार ओवर हमारे पक्ष में नहीं गए लेकिन यह अच्छा मैच था।

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल एलिमिनेटर में 20 रन से हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर होने वाली गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि पावरप्ले में तीन कैच टपकाने के बाद जीतना आसान नहीं होता । मुंबई ने रोहित शर्मा (50 गेंद में 81) और जॉनी बेयरस्टो (22 गेंद में 47) की पारियों के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 228 रन बनाये । जवाब में आईपीएल के इस सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले साइ सुदर्शन के 49 गेंद में 80 रन के बावजूद गुजरात की टीम छह विकेट पर 208 रन ही बना सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई । भारत के नये टेस्ट कप्तान गिल ने कहा ,‘‘ आखिरी तीन चार ओवर हमारे पक्ष में नहीं गए लेकिन यह अच्छा मैच था। तीन कैच टपकाने के बाद जीतना आसान नहीं होता, खासकर पावरप्ले में।’’

गुजरात की फील्डिंग बहुत ही लचर रही और उसने तीन अहम कैच टपकाये जिनमें से दो रोहित के और एक सूर्यकुमार यादव (20 गेंद में 33 रन) के थे। रोहित को पावरप्ले में दो जीवनदान मिले जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। पहले गेराल्ड कोएत्जी ने डीप में उनका कैच छोड़ा और फिर गुजरात के लिये पदार्पण करने वाले कुसल मेंडिस ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर विकेट के पीछे कैच टपकाया ।

गिल ने कहा ,‘‘ गेंदबाजों के लिये नियंत्रण करना आसान नहीं होता । हमारा संदेश साफ था कि अपने हिसाब से खेलो । साइ सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर से यही कहा गया था ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ आखिरी दो तीन मैच हमारे पक्ष में नहीं गए लेकिन टीम को खासकर साइ को शानदार प्रदर्शन का श्रेय जाता है । उसने बहुत ही बढिया खेला । इस पिच पर 210 का स्कोर अच्छा होता ।’’

वहीं ‘प्लेयर आफ द मैच’ रहे रोहित शर्मा ने कहा कि वह अपनी पारी में मिले जीवनदानों का पूरा फायदा उठाना चाहते थे । उन्होंने कहा ,‘‘ मैने सिर्फ चार अर्धशतक बनाये । मैं और बनाना चाहता था । मुझे एलिमिनेटर खेलने का महत्व पता है । यह जीत टीम प्रयासों से मिली है ।’

पूर्व कप्तान ने कहा ,‘‘जब मैं खेलता हूं तो लक्ष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करना ही होता है । आज किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे पता था कि इसका पूरा फायदा उठाना है । मुझे खुशी है कि ऐसा कर सका और टीम को अच्छी स्थिति में ला पाया ।हमें पता था कि ओस गिरने के बाद यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जायेगा ।’’