मुल्लांपुर में रिकॉर्ड की बारिश?, आईपीएल प्लेऑफ में सबसे अधिक रन, देखिए टॉप-5 सूची, कोहली, गिल, बटलर, वार्नर क्लब में सुदर्शन

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल का सपना पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए मुंबई इंडियंस के पूर्व कैप्टन रोहित हिटमैन शर्मा ने कमाल की पारी खेली और जीत के साथ प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया। रोहित ने 50 गेंद में 81 की धांसू पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले गिल को आईपीएल 2025 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्वालीफायर 2 (1 जून 2025) में अब MI और PBKS का मुकाबला होगा। जो जीतेगा 3 जून को आरसीबी के साथ फाइनल खेलेगा।

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: आईपीएल प्लेऑफ में 400 से ज़्यादा मैच-

436ः MI बनाम GT, मुल्लानपुर, 2025 एलिमिनेटर

428ः PBKS बनाम CSK, मुंबई WS, 2014 Q2

408ः SRH बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016 फ़ाइनल

404ः GT बनाम MI, अहमदाबाद, 2023 Q2

400ः RCB बनाम LSG, कोलकाता, 2022 एलिमिनेटर।

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2025: आईपीएल के एक संस्करण में 750 से ज़्यादा रन-

973ः विराट कोहली, 2016

890ः शुभमन गिल, 2023

863ः जोस बटलर, 2022

848ः डेविड वॉर्नर, 2016

759ः साई सुदर्शन, 2025

बड़े मैचों का दबाव झेलने में माहिर मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो की आक्रामक पारियों के दम पर गुजरात टाइटंस को शुक्रवार को आईपीएल एलिमिनेटर में 20 रन से हराकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बना ली । अब मुंबई का सामना रविवार को पंजाब किंग्स से होगा जिसमे जीतने वाली टीम तीन जून को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी।

मुंबई ने रोहित (50 गेंद में 81) और बेयरस्टो (22 गेंद में 47) की पारियों के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 228 रन बनाये । जवाब में आईपीएल के इस सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले साइ सुदर्शन के 49 गेंद में 80 रन के बावजूद गुजरात की टीम छह विकेट पर 208 रन ही बना सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई ।

गुजरात ने 16वें ओवर तक मैच अपनी जद से निकलने नहीं दिया लेकिन सुदर्शन के विकेट के बाद मुंबई ने शिकंजा कस लिया । जसप्रीत बुमराह ने अपने चिर परिचित यॉर्कर पर वॉशिंगटन सुंदर (24 गेंद में 48 रन) को बोल्ड किया । इसके बाद रिचर्ड ग्लीसन की गेंद पर स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में सुदर्शन चूके और उनका स्टम्प उखड़ गया ।

गुजरात को आखिरी दो ओवर में 36 रन चाहिये थे और दो खब्बू बल्लेबाज राहुल तेवतिया और शेरफान रदरफोर्ड क्रीज पर थे । आखिरी ओवर में 24 रन की जरूरत थी और मुंबई के लिये इस मैच के जरिये पदार्पण करने वाले ग्लीसन ने तीन ही रन दिये । इससे पहले गुजरात की फील्डिंग भी बहुत ही लचर रही और उसने तीन अहम कैच टपकाये जिनमें से दो रोहित के और एक सूर्यकुमार यादव (20 गेंद में 33 रन) के थे । रोहित को पावरप्ले में दो जीवनदान मिले जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया ।

पहले गेराल्ड कोएत्जी ने डीप में उनका कैच छोड़ा और फिर गुजरात के लिये पदार्पण करने वाले कुसल मेंडिस ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर विकेट के पीछे कैच टपकाया । बेयरस्टो (22 गेंद में 47 रन) ने पावरप्ले में आक्रामक खेलते हुए मुंबई को शानदार शुरूआत दी । इंग्लैंड टीम से बाहर इस बल्लेबाज ने हाल ही में यॉर्कशर के लिये काउंटी क्रिकेट में लगातार दो अर्धशतक लगाये हैं ।

वह इस मैच से ही मुंबई टीम से जुड़े हैं । पावरप्ले में स्पिनर साइ किशोर के आने पर रोहित ने भी हाथ खोलने शुरू किये । मुंबई के पूर्व कप्तान ने दो चौके और एक छक्का लगाकर टीम को छठे ओवर में बिना किसी नुकसान के 79 रन तक पहुंचाया जो इस सत्र में पावरप्ले में मुंबई का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ।

अधिकांश बल्लेबाज अफगानिस्तान के धुरंधर स्पिनर राशिद खान को संभलकर खेलते हैं लेकिन अपनी लय में आने पर रोहित ने उन्हें भी नहीं बख्शा और स्लॉग स्वीप पर छक्का जड़ दिया । मुंबई का स्कोर दस ओवर में एक विकेट पर 113 रन था । भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने कोएत्जी का स्वागत दो छक्को के साथ किया । तिलक वर्मा ने भी 11 गेंद में 25 रन बनाये जिसमें तीन छक्के शामिल थे । कप्तान हार्दिक पंड्या ने 20वें ओवर में कोएत्जी को दो छक्के लगाकर मुंबई को 225 के पार पहुंचाया ।