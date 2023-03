Gujarat Titans vs Chennai Super Kings IPL 2023: हार्दिक पंड्या ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, पहली बार ‘इंपेक्ट प्लेयर’ नियम का इस्तेमाल, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights गत चैंपियन गुजरात लगातार दूसरी बार ट्रॉफी दावेदार में उतर रहा है। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings IPL 2023: गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पहले मैच में शुक्रवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

आईपीएल के मौजूदा सत्र में पहली बार ‘इंपेक्ट प्लेयर’ नियम का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि टीम कमर से ऊपर की नोबॉल और वाइड के लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल कर पाएगी। गत चैंपियन गुजरात लगातार दूसरी बार ट्रॉफी दावेदार में उतर रहा है।

टीमें:

गुजरात टाइटन्स (प्लेइंग इलेवन): रिद्धिमान साहा (डब्ल्यू), शुभमन गिल, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, जोशुआ लिटिल, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ।

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, मोइन अली, बेन स्टोक्स, अंबाती रायडू, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान), मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, राजवर्धन हैंगरगेकर।

हार्दिक पंड्या की अगुवाई में अपने पहले अभियान में चैम्पियन बनी गुजरात टाइटन्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सत्र के शुरुआती मुकाबले में जब करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के सामने मैदान में उतरी। पंड्या कई बार धोनी को अपना मेंटोर (मार्गदर्शक या गुरु) बता चुके हैं।

पिछले सत्र में शिष्य पंड्या की टीम दो बार गुरु धोनी की टीम को हराने में सफल रही थी। शुभमन गिल अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे है और राशिद खान की निरंतरता में कोई कमी नहीं आयी है। खुद पंड्या ने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है और पिछले आईपीएल में चोट से वापसी के बाद गेंद और बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन कर रहे है।

16वें सत्र का आगाज होगा तो प्रतियोगिता में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ‘इंपैक्ट प्लेयर’ नियम के कारण मैच में 12 खिलाड़ी खेलेंगे। अपने संसाधनों को बहुत सोच-विचार कर उपयोग करने वाले धोनी अगर जरूरत हुई तो खुद को भी ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ बना सकते हैं।