गुजरात टाइटंस के गेंदबाज यश दयाल को मांगनी पड़ी माफी, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए जमकर ट्रोल हुए

Highlights यश दयाल को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक स्टेरी के लिए माफी मांगनी पड़ गई स्टोरी दिल्ली के बहुचर्चित साक्षी हत्याकांड से जुड़ी थी पोस्ट को धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने से जोड़कर देखा गया

नई दिल्ली: गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज यश दयाल को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक स्टेरी के लिए माफी मांगनी पड़ गई। ये स्टोरी दिल्ली के बहुचर्चित साक्षी हत्याकांड से जुड़ी थी। साक्षी की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। साक्षी की हत्या करने वाले साहिल को पुलिस ने बाद में पकड़ लिया था।

यश दयाल ने सोमवार सुबह इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की। इस पोस्ट में एक लड़का सिर पर टोपी पहने और हाथ में चाकू लिए घुटने पर बैठा हुआ है। उसने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं पास में एक लड़की की लाश है जिसपर साक्षी लिखा हुआ है। आसपास कई और कब्र भी हैं जिनपर हिंदु लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं।

इसके बाद यश दयाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। यश के इस पोस्ट को धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने से जोड़कर देखा गया। लोगों ने सवाल किए कि गुजरात टाइटंस की टीम में राशिद खान और मोहम्मद शमी के साथ खेलने के बावजूद वह ऐसा कर सकते हैं। लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद यश ने स्टोरी डिलीट की और दूसरी स्टेरी में माफी मांगी।

Yash Dayal's new Instagram story after deleting that Anti-Muslim story.#YashDayalpic.twitter.com/LrJdOtMFVt