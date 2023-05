GT vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हराकर गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में पहुंची, गिल ने जड़ा शतक

Highlights IPL 2023 के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी गुजरात टाइटंस गिल ने 58 गेंद में 13 चौकों और एक छक्के से 101 रन की पारी खेली जीटी के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए

IPL 2023: गुजरात टाइटंस ने सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हराया। इस जीत के साथ ही जीटी आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। जबकि एसआरएच इस रेस से बाहर हो गई है। जीटी के अब 13 मुकाबले में 9 जीत के बलबूते 18 अंक है और वह शीर्ष पर काबिज है।

गुजरात की जीत में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का शानदार शतक दर्शनीय रहा। गिल ने 58 गेंद में 13 चौकों और एक छक्के से 101 रन की पारी खेली। उन्होंने 56 गेंद में अपने आईपीएल करियर का पहले शतक जड़ा। वह गुजरात टाइटंस के लिए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। वहीं गेंदबाजी मे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने 4-4 विकेट झटके।

𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀 𝗦𝗽𝗼𝘁 𝗦𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱! ✅



Presenting the first team to qualify for the #TATAIPL playoffs! #GTvSRH



𝗚𝗨𝗝𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗧𝗜𝗧𝗔𝗡𝗦 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1std84Su6y