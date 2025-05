Highlights VIDEO: साई सुदर्शन की 80 रनों की शानदार पारी, 10 चौके 1 छक्का

GT vs MI Highlights: आईपीएल के 18वें सीजन में आज मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रानों से हरा दिया और मुंबई ने दूसरे क्वालीफायर में जगह बना ली है। अब मुंबई का सामना पंजाब किंग्स से होगा, गुजरात की टीम आईपीएल 2025 की रेस से बाहर हो गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए, वहीं गुजरात टाइटंस ने स्कोर का पीछा करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी।

Two moments of brilliance ⚡️



Were these two the defining moments of the #Eliminator? 🤔



Scorecard ▶ https://t.co/R4RTzjQfph#TATAIPL | #GTvMI | #TheLastMile | @mipaltanpic.twitter.com/7hDL0s5Mye