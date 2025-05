VIDEO: जॉनी बेयरस्टो की तूफानी पारी, 22 गेंदों में 47 रन, 4 चौके 3 छक्के...

Highlights GT vs MI Eliminator: जॉनी बेयरस्टो की तूफानी पारी, 22 गेंदों में 47 रन, 4 चौके 3 छक्के...

GT vs MI Eliminator: गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच आज आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है। गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल और मुंबई की टीम की कप्तान हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने आज एलिमिनेटर मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, इसके बाद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी ने मैदान में हर तरफ चौके-छक्कों की बारिश कर डाली। जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए, इसके बाद रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़े।

