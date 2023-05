Highlights शमी ने आईपीएल 2023 का 17वां विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया जीटी के इस दिग्गज स्टार अपने चार ओवर में मात्र 11 रन देकर 4 विकेट लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीटी के शीर्ष स्थान पर रहने से शमी के पास अपनी संख्या में सुधार करने का बेहतर मौका होगा

IPL 2023: गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के चार विकेट लिए। आईपीएल के इस सीजन का अपना नौवां मैच खेल रहे शमी ने आईपीएल 2023 का 17वां विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया।

डीसी के खिलाफ इस मुकाबले में नई गेंद से शमी अच्छी लय में दिखे और पारी की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट (0) को आउट किया। इसके बाद दूसरे ओवर में कप्तान डेविड वार्नर (2) रन आउट होकर पवेलियन लौटे, जिससे दिल्ली की टीम लगातर दो ओवर में दो झटके।

