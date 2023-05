GT vs CSK Qualifier 1: हर्षा भोगले ने धोनी से पूछा-क्या आप फिर से चेन्नई में खेलेंगे, माही बोले-मुझे नहीं पता, फैसला करने के लिए आठ-नौ महीने हैं...

Highlights रुतुराज गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन किया। गत चैम्पियन गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर पांचवीं बार खिताब की तरफ कदम बढ़ाया। 157 रन पर समेट कर 10वीं बार फाइनल का टिकट कटाया।

GT vs CSK Qualifier 1: चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 10वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई है। 172 रन काफी साबित हुए। गुजरात टाइटंस की टीम 15 रन से मैच गंवा बैठी। करिश्माई कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि यह सिर्फ एक और फाइनल है। 2 महीने की मेहनत है।

धोनी ने कहा कि पहले 8 शीर्ष टीमें हुआ करती थीं। अब यह 10 हैं। सभी ने योगदान दिया है। हां, मध्यक्रम को पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं। जीटी एक शानदार टीम है और उन्होंने बहुत अच्छा पीछा किया है। टॉस हारना अच्छा रहा। जड्डू की गेंदबाजी ने खेल बदल दिया। मोइन के साथ उनकी साझेदारी को नहीं भूलना चाहिए।

मैं बहुत परेशान करने वाला कप्तान हो सकता हूं, मैं क्षेत्ररक्षकों को 2-3 फीट आगे-पीछे करता रहता हूं। क्षेत्ररक्षकों से मेरी बस यही गुजारिश है कि मुझ पर नजर रखो। अगर कोई कैच छूटता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी (मुझसे), बस मुझ पर नजर रखें।

आईपीएल क्वालीफायर के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस पर 15 रन की जीत के बाद पुरस्कार समारोह में जब हर्षा भोगले ने धोनी से पूछा कि क्या आप फिर से यहां (चेन्नई) खेलेंगे। धोनी ने कहा, ‘‘ मुझे नहीं पता, मेरे पास फैसला करने के लिए आठ-नौ महीने हैं। मेरे पास सोचने के के लिए पर्याप्त समय है ऐसे में अभी इस बारे में सोचकर मैं सिरदर्दी नहीं लेना चाहता हूं।’’

Emotions in plenty 🤗



Moments of elation, pure joy and the feeling of making it to the Final of #TATAIPL 2023 💛



Watch it all here 🎥🔽 #GTvCSK | #Qualifier1 | @ChennaiIPLpic.twitter.com/4PLogH7fCg — IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2023

चेन्नई को चार बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान ने कहा, ‘‘ बात चेन्नई के लिए मैदान पर खेलने की हो या बाउंड्री के बाहर बैठने की, मैं चेन्नई के ही साथ रहन पसंद करूंगा।’’ उन्होंन कहा, ‘‘ आईपीएल की अगली नीलामी दिसंबर में है। उस समय इस बारे में सोचूंगा। मैं इस साल जनवरी से घर से बाहर हूं, मार्च से अभ्यास कर रहा हूं, इस पर बाद में देखेंगे।’’

गुजरात की टीम इस टूर्नामेंट में पहली बार ऑल आउट हुई है। गुजरात की टीम अब दूसरे क्वालीफायर में लखनऊ सुपरजायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच बुधवार को खेले जाने वाले एलीमिनेटर मुकाबले के विजेता से भिड़ेगी। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 42 रन का योगदान दिया।