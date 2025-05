GT vs CSK IPL 2025: प्लेऑफ से पहले गुजरात टाइटन्स को झटके?, एलएसजी के बाद सीएसके ने गिल को 83 रन से रौंदा

Highlights एमएस धोनी के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद शानदार शुरुआत कराई। कॉनवे ने 35 गेंद में 52 रन और ब्रेविस ने 23 गेंद में अर्धशतक जड़े। सीएसके लिए आयुष म्हात्रे (34 रन, 17 गेंद पर) और उर्विल पटेल (37 रन, 19 गेंद पर) ने अच्छी शुरुआत की।

GT vs CSK Live Score, IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्लेऑफ से पहले गुजरात टाइटन्स को 2 मैच में 2 बड़े झटके लगे। लखनऊ सुपरजाइटंस (एलएसजी) के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने बड़े स्कोर बनाकर जीत हासिल की। एलएसजी के बाद सीएसके ने जीटी को 83 रन से हराया। अनुभवी क्रिकेटर डेवोन कॉनवे (52 रन) और डेवाल्ड ब्रेविस (57 रन) ने विपरीत अंदाज में अर्धशतक जड़े जिससे चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पांच विकेट पर 230 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

Get Ready 🥳



Your chance to be part of the #TATAIPL 2025 Playoffs and Finals 🤩



𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗚𝗼 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗦𝗼𝗼𝗻 🎟 pic.twitter.com/fSQK1S1Fd1 — IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2025

A 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 start for the 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐬 💛



Anshul Kamboj & Khaleel Ahmed wreaking havoc with the ball in the powerplay! 💥#GT are 30/3 after 5 overs.



Updates ▶ https://t.co/P6Px72jm7j#TATAIPL | #GTvCSK | @ChennaiIPLpic.twitter.com/3N9V7EHYw9— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2025

Showing his skills with the bat 💪



Arshad Khan takes on Matheesha Pathirana with a couple of big hits 👌



Updates ▶ https://t.co/P6Px72jm7j#TATAIPL | #GTvCSK | @gujarat_titanspic.twitter.com/1IdnyynTwQ— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2025

GT vs CSK Live Score, IPL 2025: CSK के लिए एक आईपीएल सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट

32 ड्वेन ब्रावो (2013)

26 ड्वेन ब्रावो (2015)

26 इमरान ताहिर (2019)

24 नूर अहमद (2025) *

23 मोहित शर्मा (2014)।

GT vs CSK Live Score, IPL 2025: गुजरात टाइटन्स के लिए रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार

सीएसके अहमदाबाद 2025ः 83 रन

सीएसके चेन्नई 2024ः 63 रन

एलएसजी लखनऊ 2024ः 33 रन

एलएसजी अहमदाबाद 2025ः 33 रन

सीएसके के बल्लेबाजों ने कप्तान एमएस धोनी के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद शानदार शुरुआत कराई। कॉनवे ने 35 गेंद में 52 रन और ब्रेविस ने 23 गेंद में अर्धशतक जड़े। सीएसके लिए आयुष म्हात्रे (34 रन, 17 गेंद पर) और उर्विल पटेल (37 रन, 19 गेंद पर) ने अच्छी शुरुआत की। इन दोनों ने क्रमश: 200 और 194 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर सुनिश्चित किया कि टीम तेजी से रन बनाए।

The ball knew just one way… out of the ground 🚀



Dewald Brevis lit up Ahmedabad with a fiery 57 off 23 💛



Updates ▶ https://t.co/P6Px72jm7j#TATAIPL | #GTvCSK | @ChennaiIPLpic.twitter.com/hcqzO6WSmJ— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2025

चेन्नई की टीम ने 3.4 ओवर में 44 रन बनाकर शानदार शुरुआत की जो म्हात्रे के तेज गेंदबाज अरशद खान के ओवर में बनाए गए 28 रन से ही संभव हो सका। म्हात्रे ने दूसरे ओवर में अरशद के ओवर में 2, 6, 6, 4, 4, 6 रन बनाए। चेन्नई ने इस लय को बरकरार रखा। म्हात्रे को हाल में भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था।

पर तेज शुरुआत कराने के बाद वह प्रसिद्ध कृष्णा (22 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन उर्विल ने आक्रामक खेल जारी रखा और कॉनवे के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े। उनकी पारी का मुख्य आकर्षण अनुभवी स्पिनर राशिद खान के खिलाफ खेला गया पिक अप शॉट था जो उनके सिर के ऊपर से छक्के के लिए चला गया।

हालांकि छक्का लगाने के तुरंत बाद उर्विल बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर की गेंद पर आउट हो गए। कॉनवे ने अर्धशतक जड़ने के बाद आक्रामकता दिखाने की कोशिश की और राशिद को लांग-ऑन पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन ब्रेविस ने भारत के तेज गेंदबाज सिराज पर दो छक्के और एक चौका जड़कर अपने ‘बेबी एबीडी’ टैग को पूरी तरह से सही साबित किया।

उन्होंने पार्क के चारों ओर गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई की। दक्षिण अफ्रीकी के इस खिलाड़ी ने रविंद्र जडेजा (18 गेंद में नाबाद 21 रनत्र के साथ पांचवें विकेट के लिए 74 रन की भागीदारी निभाई। यह सीएसके के युवा बल्लेबाज की इस आईपीएल में अंतिम पारी है और वह अंतिम गेंद पर आउट हो गए।