GST 2.0: नए जीएसटी दरों के आने से IPL लाइव देखना हुआ महंगा? जानें क्या है असल सच

GST 2.0:जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने नई जीएसटी दरों का संशोधित किया है। ये दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगी। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की मौजूदगी वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर, ये बदलाव 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।

हालाँकि कई वस्तुओं के दाम कम हो गए हैं, लेकिन आईपीएल प्रशंसक थोड़े चिंतित हो सकते हैं क्योंकि इन सुधारों से लाइव मैच देखने का अनुभव और महंगा हो जाएगा।

आईपीएल के टिकट महंगे क्यों होंगे?

भारत सरकार ने आईपीएल टिकटों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए कर सुधारों में आईपीएल को तंबाकू उत्पादों और सट्टेबाजी सेवाओं के साथ-साथ एक विलासितापूर्ण उत्पाद माना गया है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पहली बार हो रही परिषद की बैठक में घंटों चर्चा के बाद ऐसे आयोजनों के लिए नए स्लैब को अंतिम रूप दिया गया।

इसका मतलब है कि 1000 रुपये का टिकट, जिसकी कीमत पहले जीएसटी जोड़ने के बाद 1280 रुपये थी, अब 1400 रुपये का हो जाएगा। 500 रुपये का टिकट अब जीएसटी जोड़ने के बाद 700 रुपये का हो जाएगा, जबकि 2000 रुपये का टिकट 2800 रुपये का हो जाएगा। 1500 रुपये का टिकट, जिसकी कीमत पहले 1920 रुपये थी, अब 2100 रुपये का हो जाएगा, जबकि 2500 रुपये का टिकट अब 3200 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये हो जाएगा। बड़ी संख्या में बुकिंग करने वाले प्रशंसकों या एक साथ आने वाले परिवारों के लिए, कुल वृद्धि तेज़ी से बढ़ सकती है।

हालांकि, यह वृद्धि केवल आईपीएल और अन्य उच्च-स्तरीय खेल आयोजनों पर लागू होती है। नियमित मैचों के लिए, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय हों या घरेलू, कर की दर पहले की तरह 18% ही रहेगी।

इसके अलावा, लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में, पिछले कुछ समय से आईपीएल का प्रसारण करने वाली कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले जियोसिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म पर आईपीएल मुफ्त में उपलब्ध था, लेकिन अब पूरा मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भी दर्शकों के लिए आईपीएल लाइव देखना महंगा हो गया है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बढ़ा हुआ टैक्स केवल आईपीएल और कुछ अन्य व्यावसायिक लीगों पर लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर यह लागू नहीं है।