Graham Thorpe passes away: नहीं रहे ग्राहम थोर्प, 182 अंतरराष्ट्रीय मैच, 9124 रन, 16 शतक और 60 अर्धशतक, जानिए आंकड़े

Highlights Graham Thorpe passes away: बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 13 साल तक अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज को कूटा। Graham Thorpe passes away: अंतरराष्ट्रीय करियर में 182 (100 टेस्ट और 82 वनडे) मैच खेले। Graham Thorpe passes away: 2022 में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Graham Thorpe passes away: इंग्लैंड और सरे के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थोर्प नहीं रहे। 5 अगस्त को 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1969 में जन्मे थोर्प को 2022 में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंतरराष्ट्रीय करियर में 182 (100 टेस्ट और 82 वनडे) मैच खेले और इस दौरान 9124 रन बनाए। 16 शतक और 60 अर्धशतक अपने नाम किए। सरे क्रिकेट और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक आधिकारिक बयान में दुखद खबर की पुष्टि की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 13 साल तक अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज को कूटा।

It is with great sadness that we share the news that Graham Thorpe, MBE, has passed away.



There seem to be no appropriate words to describe the deep shock we feel at Graham's death. pic.twitter.com/VMXqxVJJCh