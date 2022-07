IND vs WI: तूफानी पारी खेल 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने दिनेश कार्तिक ने कहा- 'जीत के साथ शुरुआत करना अच्छा है'

Highlights टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराया दिनेश कार्तिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए

त्रिनिदाद: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने के बाद भारतीय टीम ने टी20 में भी शानदारआगाज किया। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इस मैच में भारत ने 20 ओवर में छह विकेट गंवाकर 190 रन बनाए। वापसी कर रहे रोहित शर्मा ने 64 रन की पारी खेली। दिनेश कार्तिक 19 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 122 रन ही बना सकी। अपनी शानदार पारी के लिए दिनेश कार्तिक प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए दिनेश कार्तिक अपने खेल और जीत से काफी खुश हैं। जीत के बाद कार्तिक ने ट्वीट किया, "जीत के साथ श्रृंखला की शुरुआत करना अच्छा है!" बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 170 रन से ज्यादा नहीं बना पाएगी लेकिन कार्तिक ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 190 तक पहुंचा दिया।

Good to start off the series with a win!#WIvINDpic.twitter.com/J164FbRSQs