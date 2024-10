भारत के लिए गुड न्यूज! चोटिल शुभमन गिल ने नेट्स में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले मयंक यादव का सामना किया

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल गर्दन में अकड़न के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह युवा खिलाड़ी ठीक होने की राह पर है। रविवार को मुकाबले के पांचवें दिन गिल को मैदान में थ्रोडाउन का सामना करते हुए देखा गया और उन्होंने लंबे समय तक नेट बैटिंग सेशन भी किया।

उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रिजर्व रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और मयंक यादव का सामना किया और आकाश दीप के खिलाफ कुछ गेंदें भी खेलीं। गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के साथ, गिल की वापसी पुणे में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकती है।

विल यंग और रचिन रविन्द्र ने नाबाद 75 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को बेंगलुरू में वर्षा से प्रभावित टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारत में 36 वर्षों में पहली टेस्ट जीत दिलाई। वर्षा से बाधित दिन में 107 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने कप्तान टॉम लेथम को बिना खाता खोले तथा डेवोन कोनवे को 17 रन पर खो दिया।

