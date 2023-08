Australia vs South Africa 2023: ऑस्ट्रेलिया को झटका, टखने की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये खिलाड़ी, स्मिथ, स्टार्क, कमिंस, हेज़लवुड, ग्रीन और वार्नर भी नहीं खेलेंगे

Highlights ग्लेन मैक्सवेल की अनुपस्थिति से मैथ्यू वेड की वापसी होगी। पैट कमिंस कलाई की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका में सीरीज से बाहर हो गए हैं। विश्व कप से पहले भारत में तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकें।

Australia vs South Africa 2023: ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है। हरफनमौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल प्रशिक्षण सत्र के दौरान टखने में चोट लगा बैठे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। मैक्सवेल की अनुपस्थिति से मैथ्यू वेड की वापसी होगी।

Not ideal for Australia with the @cricketworldcup just over one month away 👀



Details 👇https://t.co/NTmprdhw30