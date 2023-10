Aus Vs Ned Live: ग्लेन मैक्सवेल ने मचाया तूफान विश्व कप के इतिहास में लगाया सबसे तेज शतक, इस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

Highlights विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने मैक्सवेल साउथ अफ्रिका के एडन मार्करम का रिकॉर्ड तोड़ा एडन मार्करम ने श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों में बनाया था शतक

Aus Vs Ned Live : दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का तूफान आया है। मैक्सवेल ने विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैक्सवेल ने बुधवार को दिल्ली में नीदरलैंड के खिलाफ 44 गेंदों पर 106 रन बनाए।

ICC CWC 2023: Glenn Maxwell (in file pic) registers fastest century in World Cup history, in just 40 balls against Netherlands. He overtakes Aiden Markram's record of 49-ball century against Sri Lanka which was established in this tournament earlier.



(Photo source: ICC) pic.twitter.com/joDdEGPrYt