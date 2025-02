GGTW vs RCBW: आरसीबी ने WPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया, ऋचा घोष 27 गेंदों में बनाए नाबाद 64 रन

Highlights आरसीबी ने 19 ओवर में छह विकेट खोकर 202 रन का सफल पीछा किया इस मैच में लगे 16 छक्के भी डब्ल्यूपीएल मैच में दूसरे सबसे अधिक हिट हैं कनिका और ऋचा की 93 रनों की नाबाद साझेदारी भी WPL में RCB के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है

WPL 2025: स्मृति मंधाना की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने महिला प्रीमियर लीग के 2025 संस्करण में जीत के साथ शुरुआत की। आरसीबी ने वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स को न केवल छह विकेट से हराया, बल्कि उसने WPL में रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल किया। आरसीबी ने 19 ओवर में छह विकेट खोकर 202 रन का पीछा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल रन चेज़ है। इससे पहले, मुंबई इंडियंस ने 2024 के संस्करण में गुजरात जायंट्स के खिलाफ़ 191 रनों का पीछा करते हुए रिकॉर्ड बनाया था।

गत चैंपियन के लिए एलिस पेरी ने 34 गेंदों पर 57 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष और कनिका आहूजा ने क्रमशः 64 और 30 रनों की नाबाद पारी खेली। आरसीबी और गुजरात जायंट्स ने डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे अधिक मैच एग्रीगेट भी दर्ज किया। दोनों टीमों ने वडोदरा में डब्ल्यूपीएल 2025 के पहले मैच में 403 रन बनाए।

इस मैच में लगे 16 छक्के भी डब्ल्यूपीएल मैच में दूसरे सबसे अधिक हिट हैं, इससे पहले 2024 में बेंगलुरु में आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच में 19 छक्के लगे थे। कनिका आहूजा और ऋचा घोष की 93 रनों की नाबाद साझेदारी भी WPL में RCB के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

For her outstanding match-winning knock of 64* (27), Richa Ghosh is awarded the Player Of The Match award 👏👏



Her innings helped #RCB become the first team to successfully chase 200+ in #TATAWPL history 🙌@RCBTweets | @13richaghoshpic.twitter.com/4WupkfC7Lt