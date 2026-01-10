GG vs UPW: गुजरात जायंट्स ने WPL 2026 में जीत के साथ शुरुआत की, यूपी वॉरियर्ज को 10 रनों से हराया

WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने शनिवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में यूपी वॉरियर्ज को 10 रनों से हराकर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।

जायंट्स ने 20 ओवर में 207/4 का स्कोर बनाया - जो टूर्नामेंट में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है - यह कप्तान एशले गार्डनर के अर्धशतक और सोफी डिवाइन, डेब्यू करने वाली अनुष्का शर्मा, जॉर्जिया वेयरहम और भारती फुलमाली के अहम योगदान की बदौलत हुआ।

मैच जीतने के लिए वॉरियर्ज को WPL इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेज़ करना था, और शानदार फोबे लिचफील्ड ने कुछ देर के लिए जायंट्स के डगआउट को चिंता में डाल दिया था। लिचफील्ड के आउट होने के बाद, वॉरियर्ज के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने चेज़ को ज़िंदा रखा, लेकिन कुछ असरदार डेथ बॉलिंग की वजह से जायंट्स मैच जीतने में कामयाब रही।