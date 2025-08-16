VIDEO: परिवार संग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे गंभीर, महाकाल के दर्शन कर भस्म आरती में शामिल हुए...

Gambhir Visited Mahakaleshwar Temple: भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परिवार संग उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां गंभीर परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुए, गंभीर ने कहा की मेरी प्रार्थना है की महादेव का आशीर्वाद मेरे परिवार पर और सभी देशवासियों पर बना रहे। स्वतंत्रा दिवस के मौके पर गंभीर ने सोशल मीडिया पर हाथ में बल्ला लिए फोटो पोस्ट की और लिखा 'मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी, यह हिंद।'

