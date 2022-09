नहीं रहे पूर्व पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ, कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन

Highlights पूर्व पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ 2006 से 2013 तक आईसीसी एलीट पैनल का हिस्सा थे। असद रऊफ ने 2000 में अपना पहला वनडे और 2005 में अपना पहला टेस्ट अंपायर किया। 2006 में उन्हें आईसीसी के एलीट पैनल में नामित किया गया था, जिसका वह 2013 तक हिस्सा थे।

लाहौर: पूर्व पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का लाहौर में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वो 2006 से 2013 तक आईसीसी एलीट पैनल का हिस्सा थे। 66 वर्षीय रऊफ के निधन की खबर सुनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रमिज राजा ने ट्वीट कर लिखा, "असद रऊफ के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वह न केवल एक अच्छे अंपायर थे बल्कि उनमें एक दुष्ट सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। उन्होंने हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और जब भी मैं उनके बारे में सोचूंगा तो ऐसा करना जारी रखेंगे। उनके नुकसान के लिए उनके परिवार के साथ कई संवेदनाएं।"

Saddened to hear about passing of Asad Rauf. Not only was he a good umpire but also had a wicked sense of humour. He always put a smile on my face and will continue to do so whenever I think about him. Many sympathies with his family for their loss.