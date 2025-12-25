पूर्व भारतीय ओपनर की T20 वर्ल्ड कप की वैकल्पिक टीम में भी शुभमन गिल नहीं, चौंकाने वाले सेलेक्शन में भुवी और क्रुणाल पांड्या

नई दिल्ली:शुभमन गिल अभी भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के सदमे से उबर ही रहे थे कि उन्हें एक और झटका लगा है - उन्हें आकाश चोपड़ा की अल्टरनेट 15-सदस्यीय टीम से भी बाहर कर दिया गया है। पूर्व ओपनर के अनुसार, इस बाहर किए जाने से गिल देश के टॉप 30 T20 क्रिकेटरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं।

अब एक जाने-माने कमेंटेटर बन चुके आकाश चोपड़ा ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सिलेक्शन कमेटी द्वारा नज़रअंदाज़ किए गए खिलाड़ियों में से एक टीम चुनने का एक हल्का-फुल्का काम किया। ऐसा करते हुए, उन्होंने T20I में गिल के एंकर के तौर पर रोल के बारे में चल रही बातों पर हल्का सा तंज कसा।

चोपड़ा ने कहा कि अगर सेलेक्टर्स को लगता है कि मौजूदा T20 सेटअप में किसी एक्यूमुलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें भी किसी को शामिल करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। चोपड़ा ने कहा कि अगर सेलेक्टर्स को लगता है कि मौजूदा टी20 सेटअप में किसी एक्यूमुलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें भी किसी को शामिल करने का कोई कारण नज़र नहीं आता।

उन्होंने आगे कहा, "हमने उसे टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के लिए छोड़ दिया है। फिलहाल, जो माहौल बना हुआ है, उसके हिसाब से हमने उसे नहीं चुना है। हमें उसे चुनना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं चुना। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गिल के लिए PR वर्क कर रहा था। ठीक है, मैंने उसे नहीं चुना है।"

शनिवार की सिलेक्शन मीटिंग में गिल का ऑफिशियल टीम से बाहर होना सबसे बड़े सरप्राइज़ में से एक था। वाइस-कैप्टन को टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि विकेटकीपर ईशान किशन को इस महीने की शुरुआत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में झारखंड के लिए शतक लगाकर खिताब जीतने के बाद टीम में शामिल किया गया। अजीत अगरकर ने बाद में कहा कि गिल की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को एक बैक-अप विकेटकीपर की ज़रूरत महसूस हुई।

भारत टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को फर्स्ट-चॉइस ओपनर के तौर पर उतारेगा, जबकि किशन उनके रिज़र्व होंगे। एशिया कप के दौरान गिल को T20I टीम में वापस बुलाया गया था, जिससे भारत को सैमसन और अभिषेक की सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना पड़ा। उप-कप्तान चुने गए गिल को टीम में शामिल करने पर सवाल उठे, क्योंकि उनके थोड़े धीमे अप्रोच ने मौजूदा बैलेंस को बिगाड़ दिया था।

सैमसन को ओपनर के तौर पर लगातार तीन शतक बनाने के महीनों बाद मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया, जबकि फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह के मौके भी कम हो गए।

सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के सपोर्ट के बावजूद, गिल अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करते रहे। यह प्रयोग 15 T20I तक चला, जिसके बाद सब्र खत्म हो गया। इस दौरान गिल ने 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए।

आकाश चोपड़ा की वैकल्पिक 15 टी20 विश्व कप टीम

यशस्वी जयसवाल, रुतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पंड्या, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार।

बेंच: मोहम्मद शमी, केएल राहुल, विप्रज निगम, शशांक सिंह।

गिल को बाहर रखते हुए, चोपड़ा ने जायसवाल और गायकवाड़ को अपनी ओपनिंग जोड़ी के तौर पर चुना। पंत और जितेश शर्मा को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया, और केएल राहुल को रिज़र्व के तौर पर शामिल किया गया, हालांकि चोपड़ा ने ज़ोर देकर कहा कि वह प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं होंगे।

चोपड़ा के सबसे चौंकाने वाले सेलेक्शन में भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या थे। हालांकि ये दोनों हाल के T20I प्लान में ज़्यादा शामिल नहीं थे, लेकिन पूर्व ओपनर ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका सपोर्ट किया।