हरमनप्रीत कौर के रन आउट होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई 'जर्सी नंबर 7', जानें एमएस धोनी संग क्या है कनेक्शन

केपटाउन: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के गुरुवार को हुए सेमीफाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को पांच रनों से हराकर लगातार सातवीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। हरमनप्रीत अपनी बेहतरीन फॉर्म में दिख रही थीं और शानदार स्ट्रोक्स लगा रही थीं। उन्होंने 15वें ओवर में जार्जिया वारेहैम पर लगातार चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उनके रन आउट होने से मैच का रुख ही बदल गया।

भारत ने 28 रन पर तीन विकेट गंवा दिएये थे लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर (52 रन, 34 गेंद) और जेमिमा रोड्रिग्स (43 रन, 24 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 41 गेंद में 69 रन की साझेदारी से उसने मैच में वापसी की। भारत को अंतिम 30 गेंद में 39 रन की जरूरत थी जो ज्यादा मुश्किल नहीं था और उसके पांच विकेट बाकी थी। लेकिन बीती कहानी फिर दोहरायी गई और टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी।

वहीं, हरमनप्रीत कौर के रन आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने वो किस्सा याद किया जब भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (एमएस धोनी) रन आउट हुए थे। सोशल मीडिया पर जर्सी नंबर 7 जमकर वायरल होने लगा और यूजर्स हरमनप्रीत कौर और एमएस धोनी को लेकर पोस्ट्स साझा करने लगे। जर्सी नंबर 7, हरमनप्रीत व धोनी के रन आउट और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक कनेक्शन है।

दरअसल, जैसे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत का रन आउट होना मैच के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, उसी तरह पुरुष वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट होना भी भारतीय टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। खास बात तो ये है कि धोनी और हरमनप्रीत दोनों की जर्सी नंबर भी 7 है। यही कारण है कि जर्सी नंबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा।

Different year, different tournament, same old heartbreak!🙂💔#INDWvsAUSW#WcSemiFinals#MSDhoni𓃵#HarmanpreetKaur 🫡 pic.twitter.com/oGZyX1nXz6 — im_nitin1421 (@DamalaNitin) February 23, 2023

(भाषा इनपुट के साथ)