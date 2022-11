टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल: इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

Highlights टी20 वर्ल्ड कप के आज के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने गेंदबाजी का फैसला लिया है। वहीं आज के मैच में टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में गुरुवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इंग्लैंड टीम में डेविड मलान और मार्क वुड की जगह फिल साल्ट और क्रिस जोर्डन खेलेंगे। वहीं भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है यानी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलेंगे और दिनेश कार्तिक बाहर रहेंगे।

भारत और इंग्लैंड के बीच का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज एडिलेड ओवल, एडिलेड में खेला जा रहा है। ऐसे में इंग्लैंड ने टॉस जीता है और टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दिनेश कार्तिक की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जगह मिला है। आज के मैच में खेलने वाले खिलाड़ी कुछ इस प्रकार है- लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह।

ICC #T20WorldCup Semi-Finals 2: England win toss, opt to bowl against India, in Adelaide.#INDvsENG