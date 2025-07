England vs India 2025: इंग्लैंड को बड़ा झटका, सीरीज से बाहर कप्तान, कौन करेगा कप्तानी

Highlights England Women vs India Women, 3rd T20I 2025: भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे हैं। England Women vs India Women, 3rd T20I 2025: पहले दो मैच जीते भारत ने जीते थे। England Women vs India Women, 3rd T20I 2025: तीसरा मैच 5 रनों के करीबी अंतर से हार गया था।

England Women vs India Women, 3rd T20I 2025: इंग्लैंड महिला टीम की कप्तान नैट सिवर-ब्रंट शनिवार को भारतीय महिला टीम के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के शेष दो मैचों से चोटिल होने के कारण बाहर हो गईं। उन्हें बाईं जांघ में चोट लगी है। इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने बताया कि टैमी ब्यूमोंट श्रृंखला के बाकी दोनों मैचों में टीम की कमान संभालेंगी।

ब्यूमोंट ने ब्रिस्टल में तीसरे मैच के दौरान भी सिवर-ब्रंट के मैदान से बाहर रहने के दौरान टीम की अगुवाई की थी। सिवर ब्रंट की जगह टीम में शीर्ष क्रम की बल्लेबाज माइया बाउचियर को शामिल किया गया है। ईसीबी से जारी बयान के मुताबिक, ‘‘ स्कैन (जांच) से पता चला है कि ब्रिस्टल में लगी चोट के कारण नैट सिवर-ब्रंट भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला के शेष मैचों को नहीं खेल पायेंगी।’’

सिवर-ब्रंट के तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए फिट होने की उम्मीद है। ईसीबी के मुताबिक, ‘‘उनकी अनुपस्थिति में टैमी ब्यूमोंट कप्तानी करना जारी रखेंगी। सिवर-ब्रंट की जगह माइया बाउचियर को टीम में शामिल किया गया है। सिवर-ब्रंट के वनडे श्रृंखला के लिए चयन के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।’’

भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे हैं। उसने पहले दो मैच जीते थे और तीसरा मैच केवल पांच रनों के करीबी अंतर से हार गया था। चौथा और पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच क्रमशः नौ और 11 जुलाई को मैनचेस्टर और बर्मिंघम में खेले जाएंगे।