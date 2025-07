England Women vs India Women, 2nd T20I: 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे भारत, अमनजोत और रोड्रिग्स ने ब्रिस्टल में इंग्लैंड को 24 रन से हराया, रिकॉर्ड की बारिश

Highlights न्यूजीलैंड में 2012 की सीरीज 4-0 से जीत दर्ज की थी। सात द्विपक्षीय पांच मैचों की सीरीज खेली थी। पांच मैचों की द्विपक्षीय टी20 सीरीज में दो मैच गंवाए हैं।

England Women vs India Women, 2nd T20I: ब्रिस्टल में महिला टीम ने धमाल के साथ कमाल कर दिया और 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। यह पहली बार है जब इंग्लैंड की महिला टीम ने पांच मैचों की द्विपक्षीय टी20 सीरीज में दो मैच गंवाए हैं। इससे पहले उन्होंने सात द्विपक्षीय पांच मैचों की सीरीज खेली थी, जिसमें से तीन में 5-0 की क्लीन-स्वीप और तीन में 4-1 की जीत दर्ज की थी, जबकि न्यूजीलैंड में 2012 की सीरीज 4-0 से जीत दर्ज की थी। एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। महिला टीम ने अब इंग्लैंड की महिलाओं के खिलाफ लगातार तीन टी20 मैच जीते हैं।

