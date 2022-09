England Women vs India Women 2022: महिला टीम ने इंग्लैंड पर किया पलटवार, सीरीज 1-1 से बराबर, मंधाना ने किया कमाल, 53 बॉल, 79 रन और 13 चौके

Highlights अंतिम और निर्णायक टी20 मैच 15 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए। टीम इंडिया ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 146 रन बनाकर बाजी मार ली।

England Women vs India Women 2022: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन कर सीरीज बराबर कर लिया। पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से मात दी थी। टीम इंडिया ने पलटवार किया।

A Player of the Match performance from Smriti Mandhana helped India level the series with an emphatic victory over England. #ENGvIND pic.twitter.com/lSyqQZmj23

महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे मैच में इंग्लैंड टीम को 8 विकेट से मात दी। तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी की। अंतिम और निर्णायक टी20 मैच 15 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए। टीम इंडिया ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 146 रन बनाकर बाजी मार ली।

5⃣0⃣ for @mandhana_smriti - her 17th in T20Is! 👏 👏 What a fine knock the #TeamIndia vice-captain is playing! 👍 👍 India move past hundred in the chase. 👌 👌 Follow the match ▶️ https://t.co/Xvs9EDrb2y #ENGvIND pic.twitter.com/QmpiFuNYgX

टीम इंडिया ओपनर स्मृति मंधाना ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। 53 गेंद में 13 चौके की मदद से नाबाद 79 रन बनाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22 गेंद में 4 चौके की मदद से नाबाद 29 रन बनाई। शेफाली वर्मा ने 17 गेंद में 4 चौके की मदद से 20 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

.@mandhana_smriti bags the Player of the Match award for a terrific unbeaten 7⃣9⃣-run knock as #TeamIndia beat England in the 2nd T20I to level the series. 👏👏



It all comes down to the decider to be played on Thursday. 👊



Scorecard ▶️ https://t.co/Xvs9EDrb2y#ENGvINDpic.twitter.com/WTwA7nXshP