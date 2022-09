England Women vs India Women 2022: अंतिम 18 गेंद और 62 रन, टीम इंडिया कप्तान ने किया धमाका, 111 गेंद, 143 रन, 18 चौके और 4 छक्के

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ भारत का सर्वोच्च एकदिवसीय स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने दर्शकों को चीयर्स करने का मौका दे दिया। टीम इंडिया ने अंतिम 18 गेंद पर 62 रन बनाए।

England Women vs India Women 2022: पहले मैच में शानदार जीत से आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को दूसरे महिला एकदिवसीय क्रिकेट मैच धमाकेदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 333 रन का स्कोर खड़ा किया।

टीम इंडिया कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 111 गेंद में नाबाद 143 रन की पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। 128. 83 स्ट्राइक से रन ठोके। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का सर्वोच्च एकदिवसीय स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने दर्शकों को चीयर्स करने का मौका दे दिया। टीम इंडिया ने अंतिम 18 गेंद पर 62 रन बनाए।

भारतीय कप्तान ने अचूक पारी खेली। स्मृति, हरलीन, पूजा और दीप्ति के साथ 4 महत्वपूर्ण साझेदारियाँ कीं। हरलीन ने गियर बदलने का फैसला किया और पहला अर्धशतक बनाई। हरमनप्रीत ने एकदिवसीय क्रिकेट में अपना 5 वां शतक पूरा किया। ब्रिटिश धरती पर 23 साल बाद पहली सीराज जीतने का प्रयास करेगी।

भारतीय महिला टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 143 रन) के शतक और हरलीन देओल (58 रन) के अर्धशतक की मदद से बुधवार को यहां खेले गए दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 333 रन का विशाल स्कोर बनाया। हरमनप्रीत ने 111 गेंद का सामना करते हुए अपनी नाबाद पारी में 18 चौके और चार छक्के जड़े।

हरलीन ने 72 गेंद खेलीं जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिये 113 रन की भागीदारी निभायी। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लगा जब शेफाली वर्मा (08 रन) केट क्रास की गेंद पर बोल्ड हो गयीं। फिर स्मृति मंधाना और यास्तिका भाटिया ने दूसरे विकेट के लिये अर्धशतकीय (54 रन) साझेदारी निभायी।

भाटिया 12वें ओवर में आउट होने वाली टीम की दूसरी खिलाड़ी रहीं जिन्होंने 26 रन बनाये। मंधाना ने फिर 51 गेंद में चार चौके और एक छक्के से 40 रन का योगदान दिया। पूजा वस्त्राकर ने 18 रन बनाये और दीप्ति शर्मा 15 रन बनाकर नाबाद रहीं। इंग्लैंड की पांचों गेंदबाजों लॉरेन बेल, क्रास, फ्रेया केंप, चार्ली डीन और सोफी एक्लेस्टोन को एक एक विकेट मिला।

टी20 श्रृंखला में 1-2 से हार झेलने के बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार वापसी करके होव में रविवार को खेले गए पहले वनडे में सात विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड को अपनी कुछ सीनियर खिलाड़ियों की कमी खल रही है लेकिन पहले मैच में भारत हर विभाग में उससे बेहतर नजर आया।

भारत ने 1999 में वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। तब अंजुम चोपड़ा ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था। यह झूलन गोस्वामी की विदाई सीरीज भी है। भारत को इसके बाद जून 2023 तक कोई वनडे मैच नहीं खेलना है। झूलन के नाम पर सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकार्ड है और उन्होंने पहले मैच में 10 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिया था।