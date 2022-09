England Women vs India Women 2022: भारतीय महिला टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में फेल, इंग्लैंड ने नौ विकेट से हराया, कप्तान हरमनप्रीत कौर का बड़ा आरोप

Highlights तीन मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई। सोफिया डंकले के नाबाद 61 रन की मदद से 13 ओवर में एक विकेट पर 134 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। ग्लेन ने चार ओवर में 23 रन देकर चार विकेट लिए और शुरू से लेकर आखिर तक भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी में रखा।

England Women vs India Women 2022: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में नाकाम रही जिसके कारण इंग्लैंड ने उससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में यहां नौ विकेट से करारी शिकस्त दी।

इंग्लैंड की कप्तान एमी जोंस ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और लेग स्पिनर सराह ग्लेन की शानदार गेंदबाजी से उसे सात विकेट पर 132 रन पर ही रोक दिया। इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज सोफिया डंकले के नाबाद 61 रन की मदद से 13 ओवर में एक विकेट पर 134 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई।

