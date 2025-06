England vs West Indies, 2nd T20I 2025: सीरीज पर 2-0 से कब्जा?, 199 रन पड़े कम, 9 गेंद पहले इंग्लैंड ने इंडीज को 4 विकेट से हराया, फिर से बटलर ने खोले हाथ

Highlights England vs West Indies, 2nd T20I 2025: ल्यूक वुड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया। England vs West Indies, 2nd T20I 2025: ल्यूक वुड ने 25 रन देकर 2 विकेट निकाले। England vs West Indies, 2nd T20I 2025: शाई होप ने 38 गेंदों पर 49 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया।

England vs West Indies, 2nd T20I 2025: और इस तरह से वनडे के बाद टी20 सीरीज पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया। दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने 9 गेंद पहले जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 196 रन बना सकी। जवाब में इंग्लैंड की टीम 18.3 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाकर जीत हासिल की। जोस बटलर ने फिर से शीर्ष स्कोरर रहे। आईपीएल फॉर्म को बरकरार रखते हुए कमाल की पारी खेली। 36 गेंद में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। कप्तान हैरी ब्रूक ने 20 गेंद में 34 की विस्फोटक पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

England power past West Indies to clinch an unassailable lead in the T20I series 💥#ENGvWI 📝: https://t.co/0LbYwTi9QTpic.twitter.com/53ce0k4qv0 — ICC (@ICC) June 8, 2025

इंग्लैंड ने रविवार को दूसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को चार विकेट से हराकर एक मुश्किल लक्ष्य हासिल किया और 2-0 की बढ़त हासिल कर तीन मैचों की सीरीज पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह से नए कप्तान हैरी ब्रूक के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पूर्व कप्तान बटलर ने ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में 36 गेंदों पर 47 रन बनाए।

Jason Holder's explosive knock at the death helped the West Indies set a formidable target for England in Bristol 💥#ENGvWI 📝: https://t.co/0LbYwTi9QTpic.twitter.com/KFKXZMGLuj — ICC (@ICC) June 8, 2025

इससे पहले उन्होंने डरहम में पहले टी-20 में 96 रन बनाए थे। इससे इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के 196-6 के स्कोर को नौ गेंद शेष रहते हासिल करने का आधार मिला। यह ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की लगातार दूसरी सीरीज जीत थी। इससे पहले उन्होंने एकदिवसीय मैचों में 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी। जैकब बेथेल ने 10 गेंदों पर 26 रन की रोमांचक पारी खेली, जिसमें तीन छक्के शामिल थे।

इंग्लैंड ने बेन डकेट (30), ब्रूक (34) और टॉम बैंटन (30) की मदद से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली इंग्लैंड की टीम को ल्यूक वुड ने शानदार शुरुआत दिलाई। वुड मेजबान टीम के बेहतरीन गेंदबाज थे जिन्होंने 2-25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने दिन की पहली ही गेंद पर एविन लुईस को पैड पर कैच कराया।

लेकिन मेहमान टीम ने जल्द ही मैच को संभाल लिया। शाई होप ने 38 गेंदों पर 49 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। जॉनसन चार्ल्स ने धैर्यपूर्वक शुरुआत की, लेकिन वे भी 39 गेंदों पर 47 रन बनाकर अपने अर्धशतक से चूक गए। रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर के छक्कों से सजी शानदार पारी ने काउंटी ग्राउंड की छोटी बाउंड्री को देखते हुए भी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।