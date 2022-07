England vs South Africa: शानदार फॉर्म में बेयरस्टो, 53 गेंद और 90 रन, अली ने रचा इतिहास, 16 गेंद में अर्धशतक

Highlights मोइन अली ने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। लियाम लिविंगस्टोन का पिछले साल बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा।

England vs South Africa: जॉनी बेयरस्टो ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 53 गेंदों पर 90 रन बनाए जिससे इंग्लैंड ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 41 रन से हराया। बेयरस्टो मैच से पहले चोटिल हो गए थे लेकिन उन्होंने इसका असर अपने प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया तथा अपनी पारी में आठ छक्के और तीन चौके लगाए।

इससे इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बेयरस्टो के अलावा मोइन अली ने 18 गेंदों पर 52 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें छह छक्के शामिल हैं। उन्होंने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया।

🌟 Moeen Ali creates history

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England's second highest T20I total

🔥 21-year-old South African hits eight sixes



