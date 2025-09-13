England vs South Africa, 2nd T20I: 111 बॉल, 265 रन, 28 चौके और 16 छ्क्के, दक्षिण अफ्रीका बॉलर पर टूट पड़े साल्ट, बटलर और ब्रूक

England vs South Africa, 2nd T20I: जोस बटलर और फिल साल्ट ने इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पावरप्ले का सर्वोच्च स्कोर दिलाया

England vs South Africa, 2nd T20I: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया। सीरीज में 1-0 से आगे दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी। इंग्लैंड ने 20 ओवर यानी 120 गेंद में 2 विकेट पर 304 रन बनाए और जवाब में अफ्रीकी टीम 16.1 ओवर में 158 रन बना सकी और टीम को 146 रन से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और निर्णायक और तीसरा मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। ओपनर फिल साल्ट और जोस बटलर ने मैदान में अफ्रीकी गेंदबाज को दौड़ा-दौड़ा कर कुटाई की।

 

इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 126 रन जोड़े। साल्ट 60 गेंद में 141 रन बनाए। जिसमें 15 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। बटलर ने 30 बॉल में 8 चौके और 7 छक्के की मदद से 83 रन बनाए। कप्तान हैरी ब्रूक ने 21 गेंद में 1 छक्के और 5 चौके की मदद से 41 रन बनाए। साल्ट, बटलर और ब्रूक ने 111 गेंद में 28 चौके और 16 छक्के की मदद से 265 रन कूटे।

इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सफेद गेंद के मैच में पावरप्ले का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इंग्लिश ओपनर जोस बटलर और फिल साल्ट की तूफानी बल्लेबाजी ने मेजबान टीम के लिए पावरप्ले के पहले छह ओवरों में 100 रन पूरे कर दिए। बटलर ने 24 गेंदों में 65 रन बनाए और केवल 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा।

बाद में वह 30 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ओपनरों के इस प्रदर्शन ने इंग्लैंड को पावरप्ले के अब तक के सर्वोच्च और अब तक के तीसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोर की ओर धकेल दिया है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के पावरप्ले में सर्वोच्च स्कोर 113 रन है, जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श ने 2024 में एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था।

