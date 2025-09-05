England vs South Africa, 2nd ODI: 100 ओवर, 17 विकेट, 655 रन, 19 सिक्स और 50 चौके?, जानिए लॉर्ड्स में किस टीम ने मारी बाजी

Highlights England vs South Africa, 2nd ODI: पहले मैच में भी इंग्लैंड को बुरी हार मिली थी। England vs South Africa, 2nd ODI: मैच में 100 ओवर में 17 विकेट गिरे और 655 रन बने। England vs South Africa, 2nd ODI: इस दौरान 19 छक्के और 50 चौके लगे।

लंदनः 5 रन की जीत और 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा। 2000 में केपटाउन में 1 रन की जीत के बाद वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे करीबी जीत है। 1998 के बाद से इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की यह पहली वनडे सीरीज़ जीत है। इंग्लैंड ने आखिरी बार 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ जीती थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 330 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 325 रन बना सकी और 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में भी इंग्लैंड को बुरी हार मिली थी।

England vs South Africa, 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इंग्लैंड के अंतिम चार एकदिवसीय मैच

229 रनों से हार (मुंबई 2023)

125 गेंद शेष रहते हार (कराची 2025)

175 गेंदें शेष रहते हार (लीड्स 2025)

5 रनों से हार (लॉर्ड्स 2025)।

इस मैच में 100 ओवर में 17 विकेट गिरे और 655 रन बने। इस दौरान 19 छक्के और 50 चौके लगे। मैट ब्रीट्ज़के को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में मैट ब्रीट्ज़के की 85 रन की रिकॉर्ड पारी की बदौलत दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच रन से जीत हासिल कर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की सीरीज एक मैच शेष रहते अपने नाम कर ली।

2023 विश्व कप के बाद इंग्लैंड ने 6 द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में से केवल 1 में जीत हासिल की है। इस अवधि में उनका जीत प्रतिशत 31.8 रहा है (22 में से 7 एकदिवसीय मैच जीते हैं)। विश्व कप 2023 के बाद से, केवल पूर्ण सदस्य टीमों में से बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे का जीत प्रतिशत इंग्लैंड से कम है।

बीमार वियान मुल्डर की जगह टीम में शामिल किए गए ब्रीट्ज़के वनडे इतिहास में अपने पहले पांच मैचों में कम से कम अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस 26 वर्षीय बल्लेबाज की 77 गेंदों पर खेली गई पारी तथा बल्लेबाज एडेन मार्करम के 49 और ट्रिस्टन स्टब्स के 58 रन के उपयोगी योगदान से दक्षिण अफ्रीका में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में आठ विकेट पर 330 रन बनाए।

इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम नौ विकेट पर 325 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से जो रूट (61), जैकब बैथेल (58) और जोस बटलर (61) ने अर्धशतक जमाए। मंगलवार को हेडिंग्ले में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड 131 रन पर सिमट गया था और सात विकेट से हार गया था, लेकिन इसके दो दिन बाद उसने बेहतर प्रदर्शन किया।

मैच आखिरी ओवर तक गया, जिसमें इंग्लैंड को एक विकेट शेष रहते 16 रन चाहिए थे, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर (14 गेंदों पर 27 रन) की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद मेजबान टीम लक्ष्य तक पहुंचने से चूक गई। आर्चर ने इससे पहले 62 रन देकर चार विकेट लिए थे। तीसरा वनडे रविवार को साउथेम्प्टन में खेला जाएगा।