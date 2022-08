England vs South Africa 2022: लॉर्ड्स में इंग्लैंड टीम की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरी, तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 12 रन से हराया, पहले पायदान पर अफ्रीका

Highlights आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अफ्रीका पहले स्थान पर है। सीरीज में 1-0 से आगे है। 326 रन बनाकर 161 रन की मजबूत बढ़त हासिल की। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 165 रन बनाए थे।

England vs South Africa 2022: एनरिच नोर्किया की अगुआई में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस करके अपनी टीम को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में तीसरे दिन पारी और 12 रन से बड़ी जीत दिलाई। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अफ्रीका पहले स्थान पर है। सीरीज में 1-0 से आगे है।

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन सुबह सात विकेट पर 289 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई और अपनी पहली पारी में 326 रन बनाकर 161 रन की मजबूत बढ़त हासिल की। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 165 रन बनाए थे। इंग्लैंड की बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पारी की हार टालने में भी नाकाम रही।

उसकी पूरी टीम दूसरी पारी में 149 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह से तीन मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के तेज और स्पिन आक्रमण के सामने पूरे विश्वास के साथ नहीं खेल पाया।

उसके केवल पांच बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीज और आठवें नंबर के बल्लेबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने समान 35 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नोर्किया ने तीन जबकि कैगिसो रबाडा, मार्को यानसेन और केशव महाराज ने दो-दो विकेट लिये।

लॉर्ड्स में यह केवल चौथा अवसर है जबकि इंग्लैंड को पारी की हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले आखिरी बार वह 2003 में दक्षिण अफ्रीका से ही पारी से हार गया था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर में शुरू में ही स्पिनर केशव महाराज को गेंद थमा दी थी जिन्होंने सलामी बल्लेबाज जॉक क्राउली (13) और पहली पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले ओली पोप (पांच) को आउट करके अपने कप्तान का फैसला सही साबित किया।

लुंगी एनगिडी ने जो रूट (छह) को एडेन मार्कराम के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड को करारा झटका दिया। इसके बाद इंग्लैंड पारी की हार टालने की स्थिति में तभी दिखा जब कप्तान बेन स्टोक्स (20) और ब्रॉड क्रीज पर थे। इन दोनों के बीच 55 रन की साझेदारी टूटने के बाद इंग्लैंड की पारी सिमटने में देर नहीं लगी।

इससे पहले ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम को समेटने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक बेहतरीन कैच लेने के उनके अलावा आखिर के दो विकेट भी लिये। ब्रॉड ने मैथ्यू पोट्स की दिन की तीसरी गेंद पर ही कैगिसो रबाडा (तीन) का एक हाथ से बेहतरीन कैच लिया और इसके बाद मार्को यानसेन (48) और लुंगी एनगिडी (शून्य) को आउट करके दक्षिण अफ्रीकी पारी का अंत किया। नोर्किया 28 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की तरफ से ब्रॉड और कप्तान बेन स्टोक्स ने तीन-तीन विकेट लिए।