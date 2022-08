England vs South Africa 2022: इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज दोहरे अंक में नहीं पहुंचे, 6 विकेट पर 116 रन, नोर्किया और रबाडा की घातक गेंदबाजी

Highlights ओली पोप ने एक छोर संभाले रखा है और वह 61 रन बनाकर खेल रहे हैं। नोर्किया ने 43 रन देकर तीन जबकि रबाडा ने 36 रन देकर दो विकेट लिए हैं। एक विकेट मार्को यानसेन को मिला है।

England vs South Africa 2022: एनरिच नोर्किया और कैगिसो रबाडा की घातक गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के बारिश से प्रभावित शुरुआती दिन बुधवार को यहां इंग्लैंड की बल्लेबाजी को चरमरा दिया।

बारिश के कारण पहले दिन केवल 32 ओवर का खेल हो पाया जिनमें इंग्लैंड ने छह विकेट पर 116 रन बनाए हैं। ओली पोप ने एक छोर संभाले रखा है और वह 61 रन बनाकर खेल रहे हैं लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई मदद नहीं मिली। जब दिन के खेल को समाप्त करने की घोषणा की गई तब स्टूअर्ट ब्रॉड उनके साथ क्रीज पर थे जिन्हें अभी अपना खाता खोलना है।

Anrich Nortje grabbed three wickets to put the visitors on top on day one at Lord's 👊#ENGvSA | #WTC23https://t.co/QSWSuzyjWL — ICC (@ICC) August 17, 2022

नोर्किया ने 43 रन देकर तीन जबकि रबाडा ने 36 रन देकर दो विकेट लिए हैं। एक विकेट मार्को यानसेन को मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और इसके बाद रबाडा ने जल्द ही दोनों सलामी बल्लेबाजों अलेक्स लीज (पांच) और जॉक क्राउली (नौ) को पवेलियन की राह दिखा दी।

यानसेन ने जो रूट को पगबाधा आउट किया जो केवल आठ रन बना पाए। इसके बाद नोर्किया का जादू चला। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को खाता भी नहीं खोलने दिया जबकि कप्तान बेन स्टोक्स को भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया। स्टोक्स ने 20 रन बनाए। नोर्किया ने विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स (छह) को भी बोल्ड किया। पोप ने हालांकि एक छोर संभाले रखा। उन्होंने अब तक अपनी पारी में चार चौके लगाए हैं।