England vs South Africa T20I: 3 मैच की सीरीज, वनडे में हार के बाद टी20 में कुरेन की वापसी, बेन डकेट को आराम

Highlights England vs South Africa, 1st T20I: 27 वर्षीय कुरेन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नज़रों से ओझल हो गए थे। England vs South Africa, 1st T20I: पिछली ICC सीमित ओवरों की सीरीज़ में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट रहे। England vs South Africa, 1st T20I: हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड को वनडे में करारी हार का सामना करना पड़ा।

England vs South Africa, 1st T20I: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ होने वाले टी20I मैच के लिए ऑलराउंडर सैम कुरेन को अपनी टी20I टीम में शामिल किया है, जबकि ऑल-फॉर्मेट ओपनर बेन डकेट को आराम दिया गया है। हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड को वनडे में करारी हार का सामना करना पड़ा। सीमित ओवरों की टीम में पहली बार कुरेन की वापसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक और वनडे सीरीज़ हारने के बाद हुई है। इंग्लैंड की पिछली ICC सीमित ओवरों की सीरीज़ में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट रहे 27 वर्षीय कुरेन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नज़रों से ओझल हो गए थे।

England vs South Africa: इंग्लैंड टीम-दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध-

हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड।

England vs ireland T20I: आयरलैंड के विरुद्ध-

जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, ल्यूक वुड, जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर, टॉम हार्टले।

उन्होंने मौजूदा टी20 ब्लास्ट के 15 मैचों में 365 रन और 21 विकेट लिए हैं और इससे पहले, द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स के खिताबी अभियान में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने नौ मैचों में 238 रन और 12 विकेट लिए थे। उम्मीद है कि कुरेन ने आखिरी बार नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज दौरे पर राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था।

इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करेंगे, खासकर तब जब एकदिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने पार्ट-टाइमर जैकब बेथेल और विल जैक्स को निशाना बनाया था। इस बीच, चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड के न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले डकेट को आराम देने का भी फैसला किया है। 30 वर्षीय डकेट ने भारत के खिलाफ ड्रॉ हुई पाँच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 462 रन बनाए थे।

लेकिन उसके बाद से उनका फॉर्म खराब चल रहा है और वे अपनी पिछली 10 पारियों में सिर्फ़ एक बार 20 का आंकड़ा पार कर पाए हैं (द हंड्रेड में 8 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 2)। इंग्लैंड ने तेज़ गेंदबाज़ मैथ्यू पॉट्स को आयरलैंड टी20I से भी हटा दिया है ताकि वे काउंटी चैंपियनशिप खेल सकें और एशेज टीम में चयन के लिए दबाव बना सकें।