England vs New Zealand: उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेट से हराया, कॉनवे और रविंद्र के बल्ले से निकला शतक

England vs New Zealand World Cup 2023: आईसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्वकप के उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेट से मात दी है। गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 282/9 स्कोर कर विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को जीत के लिए 50 ओवर में 283 रनों का लक्ष्य दिया है। लेकिन कीवी बल्लेबाज डेवन कॉनवे (152) और रचिन रविंद्र (123) की विस्फोटक नाबाद शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड 36.2 ओवर एक विकेट खोकर लक्ष्य को पा लिया।

दूसरी पारी की शुरुआत में जब विल यंग शून्य पर आउट हो गए तो कीवी टीम गहरे दबाव में थी। लेकिन, डेवन कॉनवे ने रचिन रवींद्र के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी के साथ शीर्ष पर अपनी जगह बनाई। .डेवन कॉनवे ने इस विश्वकप का पहला शथक केवल 83 गेंदों पर लगाया। वहीं रचिन रविंद्र ने 82 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनका वनडे करियर का पहला शतक है।

