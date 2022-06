England vs New Zealand: न्यूजीलैंड टीम 132 पर ऑल आउट, जेम्स एंडरसन और डेब्यू कर रहे मैथ्यू पोट्स का 'चौका', कॉलिन डी ग्रैंडहोमे ने बनाए 42 रन

Highlights अनुभवी जेम्स एंडरसन ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड और नए कप्तान बेन स्ट्रोक्स ने एक-एक विकेट लिए।

England vs New Zealand: नए कप्तान और नए कोच की अगुआई में नए युग की शुरुआत कर रही इंग्लैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड टीम 132 पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज मैथ्यू पोट्स ने 9.2 ओवर में 4 मेडन रखते हुए 13 रन देकर 4 विकेट लिए।

अनुभवी जेम्स एंडरसन ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड और नए कप्तान बेन स्ट्रोक्स ने एक-एक विकेट लिए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो अंत में इंग्लैंड के नव नियुक्त कप्तान बेन स्टोक्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ जिन्होंने कहा था कि टॉस जीतने पर वह भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम इंग्लैंड के नए कोच हैं। इंग्लैंड के दो सबसे सफल गेंदबाजों एंडरसन (39 बरस) और ब्रॉड (35 बरस) ने साबित किया कि वे अब भी शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। इन दोनों को हाल में वेस्टइंडीज दौरे की टीम से बाहर किया गया था।

एंडरसन ने दोनों सलामी बल्लेबाजों टॉम लैथम (01) और विल यंग (01) को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराके टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। ब्रॉड ने इसके बाद डेवोन कॉनवे (03) को भी बेयरस्टो के हाथों कैच कराया। पोट्स ने विलियमसन (02) को विकेटकीपर बेन फोक्स के हाथों कैच कराके पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किया।

